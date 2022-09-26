Американский экономист прокомментировал позицию доллара

Экономист Джеймс Рикардс выпустил материал, в котором уточнил, какую позицию на данный момент занимает американская национальная валюта. По его словам, из-за введения антироссийских санкций позиция доллара пошатнулась.

В частности, ранее доллар являлся расчетной единицей в российско-китайских торговых отношениях. Однако в настоящее время этот вид торговли переходит на расчеты в рублях и юанях, тем самым увеличивая вероятность, что в скором времени доллар перестанет быть нужным в некоторых направлениях международной торговли.

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