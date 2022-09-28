Известный дизайнер дал советы по оформлению спальни

Russf Сен 28, 2022 Интересное

Дизайнер Феликс Грей рассказал о том, как следует выбирать мебель для спальни и всей квартиры в целом. По его мнению, не надо отдавать предпочтение готовым комплектам. Также Грей не рекомендует покупать предметы мебели, которые заведомо сочетаются между собой.

Дизайнер советует выбирать мебель таким образом, чтобы она не была оформлена в одном стиле, но при этом дополняла друг друга. Грей отмечает, что мода на прикроватные тумбочки в спальне уже прошла, и замена их на «гнездующиеся» столики является более современным решением.

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