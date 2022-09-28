Продажи туров за границу упали на 15-30%

Russf Сен 28, 2022 Интересное

В настоящее время туроператоры отмечают снижение объема продаж в сегменте заграничных туров. По словам специалистов, есть несколько причин, которые могли вызвать такую ситуацию.

Одной из них является резкое увеличение стоимости авиабилетов, которое в свою очередь связано с дефицитом билетов по некоторым направлениям. Также немаловажное значение имеет опасение россиян закрытия границ.

Кроме того, некоторые ранее купленные туры аннулируются, что тоже вносит свою лепту в сокращение спроса. Причиной аннуляции в основном является вызов по повестке в рамках частичной мобилизации или ожидание этого вызова в скором времени.

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