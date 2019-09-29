Звезда «Глухаря» Аверин не намерен извиняться за пьяный дебош на борту лайнера

29.09.2019 Автор: Рубрика: Шоубизнес Отзывов нет »

Звезда «Глухаря» Аверин не намерен извиняться за пьяный дебош на борту лайнера
Популярный российский актер Максим Аверин прокомментировал инцидент со своим участием, произошедший на борту самолета, выполнявшего рейс из Барнаула в Москву.

Возвращаясь домой с гастролей, звезда «Глухаря» и его директор устроили пьяный дебош в самолете, после чего в аэропорту были задержаны сотрудниками правоохранительных органов. Аверин и его представитель вели себя, мягко говоря, некультурно: нелицеприятно выражались в адрес стюардесс, а также полностью игнорировали замечания экипажа воздушного судна.

Комментируя случившееся, Максим Аверин заявил, что не собирается приносить извинения за пьяный дебош.

«Я извиняться не буду, потому что я ничего не сделал», — ответил актер на соответствующий вопрос представителя прессы.

По факту инцидента в отношении Заслуженного артиста России был составлен административный протокол, Аверину вменяют статью «Мелкое хулиганство», ему также выписан штраф в размере 500 рублей.

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