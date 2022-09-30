Бюджетный прогноз остался без изменений

Russf Сен 30, 2022 Интересное

В Государственную Думу РФ внесен прогноз бюджета на 2023-2025 годы. Сообщается, что решение по бюджету принималось до указа президента о частичной мобилизации, поэтому существующий прогноз не охватывает затраты в этой сфере.

В настоящее время бюджет внесен в Думу без каких-либо поправок. Однако специалисты уверяют, что прогнозный бюджет имеет достаточный запас на случай необходимых расходов. Кроме того, на данный момент невозможно спрогнозировать дальнейшее развитие событий, и как следствие предусмотреть расходы с учетом всех нужд.

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