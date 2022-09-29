Турецкий Ziraat Bank продолжает обслуживать карты «МИР»

Не так давно крупнейшие турецкие банки заявили о том, что прекращают работать с картами российской платежной системы «МИР». Руководство банков подтвердило, что обслуживание карт остановлено как в банкоматах, так и в терминалах. Специалисты уточняют, что банки опасаются вторичных санкций со стороны США. Тем не менее, окончательное решение по этому вопросу остается за самим банком.

Однако не все банки решили прекратить обслуживать карту «МИР». Филиалы Ziraat Bank, расположенные в Стамбуле, продолжают работу с платежной системой в прежнем режиме.

Rusfact.com