Специалисты рассказали о возможных последствиях аварии на «Северном потоке»

Согласно мнению специалистов, произошедшее 26 сентября ЧП на газопроводе может иметь серьезные последствия для Европы. Результатом утечки газа из труб может стать сведение на «нет» усилий Европы по стабилизации стоимости голубого топлива. Кроме того, эксперты считают, что авария может спровоцировать быстрые темпы развития кризиса в регионе.

Власти различных стран мира пристально следят за развитием ситуации по вопросу аварии. Не исключается вероятность диверсии. Россия и ЕС будут проводить расследование случившегося.

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