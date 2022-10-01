Аэропорт Калининграда открыл небо

С сегодняшнего дня в аэропорту Калининграда «Храброво» начал действовать особый режим. Он называется «Открытое небо» и подразумевает возможность совершения рейсов иностранными компаниями. Уточняется, что зарубежные авиакомпании смогут использовать третью, четвертую, пятую и седьмую воздушные свободы.

Условием режима является то, что компании совершают рейсы из Калининграда или в него, при этом не осуществляя посадку в своей стране. Таким образом предполагается расширить географию полетов, в которых участвует калининградский аэропорт.

Rusfact.com