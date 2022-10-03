Ангела Меркель высказала свое отношение к России

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель ранее заявляла о том, что осуждает проведение Россией СВО. Она считает эту операцию нарушением международного права. Тем не менее, Меркель уверенна, что Россия должна участвовать в создании общеевропейской архитектуры безопасности.

Экс-канцлер отметила, что диалог с российскими властями необходимо продолжать даже в том случае, если его ведение требует большой выдержки. Свою позицию Меркель озвучила выступая на одном из мероприятий, проводимых в городе Гослар.

Rusfact.com