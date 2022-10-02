Захарова предостерегла туристов, собирающихся в Черногорию

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова дала рекомендации туристам, которые собираются посетить Черногорию. По ее словам, россиянам, которые планируют поездку в Черногорию, следует подойти к этому вопросу очень внимательно.

Захарова отметила, что сложная для туристов ситуация может сложиться на фоне высылки российских дипломатов. Кроме того, российское посольство в Черногории сейчас сократилось до минимального количества представителей, следовательно, у консульства не будет возможности оказать какую-либо поддержку россиянам, оказавшимся в Черногории.

Rusfact.com