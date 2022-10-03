Биологи назвали муравьев самыми успешными существами

Russf Окт 3, 2022 Интересное

По словам биологов, муравьи являются одними из самых успешных существ, обитающих на планете. Дело в том, что среда обитания муравьев очень разнообразна – они могут жить в различных видах климата и не зависят от показателей температуры и влажности. Кроме того, муравьи прекрасно уживаются как с растениями, так и с другими видами животных.

Биологи считают, что из-за огромного количества популяции муравьев можно назвать доминирующим видом. Также отмечается, что жизнедеятельность муравьев подчиняется строгим законам, поэтому она хорошо организована.

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