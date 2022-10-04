Россияне рассказали о своих накоплениях

Russf Окт 4, 2022 Интересное

С конца февраля текущего года у многих жителей нашей страны значительно изменилась финансовая ситуация. Россияне рассказали о том, как геополитическая обстановка повлияла на объем их накоплений.

По данным специалистов ВЦИОМ, которые провели опрос среди граждан России, у 21% россиян накопления уменьшились. 5% опрошенных отметили, что размер их сбережений наоборот вырос. 39% респондентов высказали мнение, что объем их накоплений с конца февраля никак не изменился.

34% россиян сообщили, что не заметили влияния ситуации в мире на их накопления по причине отсутствия каких-либо сбережений.

Rusfact.com

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