За доступ к господдержке предприятия будут конкурировать

Russf Окт 5, 2022 Интересное

Правительство предложило Государственной Думе РФ рассмотреть изменение Бюджетного Кодекса государства. В частности, речь идет о поправках, которые предполагают наличие единой конкурентной модели для предприятий российского бизнеса.

Планируется, что доступ к средствам государственной поддержки теперь смогут получить только те организации, которые предложат наиболее удачные проекты. Однако представители бизнеса считают, что сейчас не самое лучшее время для введения каких-либо новшеств в этой сфере.

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