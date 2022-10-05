За доступ к господдержке предприятия будут конкурировать

Правительство предложило Государственной Думе РФ рассмотреть изменение Бюджетного Кодекса государства. В частности, речь идет о поправках, которые предполагают наличие единой конкурентной модели для предприятий российского бизнеса.

Планируется, что доступ к средствам государственной поддержки теперь смогут получить только те организации, которые предложат наиболее удачные проекты. Однако представители бизнеса считают, что сейчас не самое лучшее время для введения каких-либо новшеств в этой сфере.

Rusfact.com