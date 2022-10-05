В России зафиксировали сокращение мобильного интернет-трафика

Russf Окт 5, 2022 Интересное

Российские специалисты отмечают, что использование мобильного интернет-трафика является очень популярным среди наших граждан. Объем расходуемого интернет-трафика стабильно увеличивался. Однако во втором квартале текущего года было зафиксировано снижение трафика.

По словам специалистов, в этот период россияне израсходовали 8,35 млрд Гб, в то время как в первом квартале мобильный интернет-трафик находился на уровне 8,54 млрд Гб. Эксперты уверенны, что причиной снижения трафика является блокировка некоторых зарубежных сайтов.

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