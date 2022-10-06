В новых регионах России может появиться свободная экономическая зона

Russf Окт 6, 2022 Интересное

ДНР, ЛНР, а также Херсонская и Запорожская области 30 сентября вошли в состав России. Это событие повлекло за собой возникновение различных мнений о развитии экономики новых регионов. В частности, представители Минэкономразвития считают, что потенциал этих территорий не финансировался Киевом на достаточном уровне. В связи с этим экономика регионов диверсифицирована.

Ведомство предлагает значительно увеличить объем инвестиций в эти области и создать там свободную экономическую зону по аналогии с Крымом. Ожидается, что при необходимом финансировании в течение 5 лет валовый региональный продукт этих территорий достигнет 3 трлн рублей.

Rusfact.com

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