В новых регионах России может появиться свободная экономическая зона

ДНР, ЛНР, а также Херсонская и Запорожская области 30 сентября вошли в состав России. Это событие повлекло за собой возникновение различных мнений о развитии экономики новых регионов. В частности, представители Минэкономразвития считают, что потенциал этих территорий не финансировался Киевом на достаточном уровне. В связи с этим экономика регионов диверсифицирована.

Ведомство предлагает значительно увеличить объем инвестиций в эти области и создать там свободную экономическую зону по аналогии с Крымом. Ожидается, что при необходимом финансировании в течение 5 лет валовый региональный продукт этих территорий достигнет 3 трлн рублей.

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