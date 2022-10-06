Власти Великобритании снизили налоги

Russf Окт 6, 2022 Интересное

Британские власти решили принять важные меры для поддержки населения королевства. В частности, они снизили налоги. Однако, по словам специалистов, последствия такого решения оказались крайне отрицательными.

Снижение налогового бремени отозвалось в государстве паникой на финансовых рынках. Это повлекло за собой обвал фунта стерлингов. Также началось резкое уменьшение стоимости долговых обязательств казначейства. Кроме того, пенсионный фонд и держатели гособлигаций оказались на грани банкротства. Банк Англии во главе с Эндрю Бейли объявил срочную скупку этих ценных бумаг в целях предотвращения кризисной ситуации.

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