Британские власти решили принять важные меры для поддержки населения королевства. В частности, они снизили налоги. Однако, по словам специалистов, последствия такого решения оказались крайне отрицательными.

Снижение налогового бремени отозвалось в государстве паникой на финансовых рынках. Это повлекло за собой обвал фунта стерлингов. Также началось резкое уменьшение стоимости долговых обязательств казначейства. Кроме того, пенсионный фонд и держатели гособлигаций оказались на грани банкротства. Банк Англии во главе с Эндрю Бейли объявил срочную скупку этих ценных бумаг в целях предотвращения кризисной ситуации.

Rusfact.com