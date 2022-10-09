В России подорожал сыр

Russf Окт 9, 2022 Интересное

Эксперты установили, что с начала текущего года стоимость сыра в российских магазинах выросла почти на четверть. По данным специалистов, розничная цена на продукт увеличилась на 24%. При этом оптовые цены также выросли в среднем на 20%.

Отмечается, что основной причиной подорожания сыра в России является рост стоимости его производства. Так, по сравнению с 2021 годом затраты на производство этого продукта увеличились на 11%. При этом эксперты уточняют, что речь идет о твердых, полутвердых и мягких сырах.

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