В России подорожал сыр

Эксперты установили, что с начала текущего года стоимость сыра в российских магазинах выросла почти на четверть. По данным специалистов, розничная цена на продукт увеличилась на 24%. При этом оптовые цены также выросли в среднем на 20%.

Отмечается, что основной причиной подорожания сыра в России является рост стоимости его производства. Так, по сравнению с 2021 годом затраты на производство этого продукта увеличились на 11%. При этом эксперты уточняют, что речь идет о твердых, полутвердых и мягких сырах.

Rusfact.com