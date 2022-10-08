Скидка на оплату пошлин на Госуслугах отменяется

Russf Окт 8, 2022 Интересное

В настоящее время можно оплатить госпошлины через портал Госуслуг со скидкой 30%. Однако с 1 января следующего года эта мера прекратит свое действие. Отмечается, что отмена скидки не является результатом соответствующего предложения от каких-либо российских ведомств.

В Министерстве финансов пояснили, что изначально наличие скидки при оплате на портале планировалось в качестве временной льготы. Предполагалось, что она будет действовать до 2023 года. Предложений о продлении действующей меры не поступало, следовательно, она будет отменена согласно плану. Проект бюджета, принятый на 2023-2025 годы, был сформирован с учетом полной оплаты госпошлин через Госуслуги.

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