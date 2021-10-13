Московский портал передаст фотографии пользователей полиции

Russf Окт 13, 2021 Интересное

В начале октября был заключен контракт между московскими властями и пермской фирмой «Брайт Софт». Согласно договору, компания займется развитием московского портала mos.ru. Сумма контракта составляет 236 млн рублей, а срок исполнения обязательств по договору – 440 дней.

Сообщается, что фотографии пользователей ресурса будут передаваться в полицию для обучения системы распознавания лиц. С помощью внедрения этой системы планируется осуществлять поиск преступников, а также нарушителей режима самоизоляции.

 

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