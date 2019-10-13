Шнуров рассказал, чем займется после завершения гастрольной деятельности

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров рассказал, чем будет заниматься, завершив гастрольную деятельность.

«А чем заниматься — я всегда знаю, чем заниматься. Мне на самом деле не особенно хватает времени даже, а так занятий-то миллион. Представляете, сколько книжек написано и не прочитано мной? А сколько музыки!» — приводит в воскресенье, 13 октября, слова певца Пятый канал.

12 октября «Ленинград» провел финальный концерт прощального гастрольного тура на «Газпром арене» в Санкт-Петербурге.

В марте 2019 года Сергей Шнуров заявил о роспуске группы после финальной серии стадионных концертов. Музыканты также выпустили два клипа, похожих на игровые короткометражки, — «Кабриолет» и «Иисус».



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