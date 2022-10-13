Валентина Матвиенко высказалась о развитии туризма

Russf Окт 13, 2022 Интересное

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко высказала свое мнение относительно развития внутреннего туризма в России. По ее словам, большой вклад в развитие отрасли вносит руководитель Ростуризма Зарина Догузова. Спикер отметила, что Догузова проявляет креативность, которая благотворно сказывается на развитии туризма.

Также Матвиенко подчеркнула упорство главы Ростуризма и ее стремление добиваться своей цели. Кроме того, спикер Совфеда положительно отозвалась об идее кешбэка на путешествия по внутренним направлениям страны, однако она уточнила, что ей не нравится само слово.

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