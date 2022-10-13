Кофе и чай можно пить сразу после приема пищи

Russf Окт 13, 2022 Интересное

Ранее было распространено убеждение, что после основного приема пищи следует сделать перерыв перед тем, как пить чай или кофе. Однако, по словам гастроэнтерологов, такое мнение является ошибочным и не подтверждается научными фактами и исследованиями.

Врач Екатерина Кашух рассказала о том, что употребление горячего напитка сразу после приема пищи не наносит никакого вреда организму и процессу пищеварения. Более того, многие люди пьют чай или кофе вместе с десертом, поэтому перерыв после основного приема пищи в этом случае вообще теряет смысл.

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