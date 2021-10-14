Портал Госуслуг пополнится тремя новыми сервисами

Russf Окт 14, 2021 Интересное

Дмитрий Чернышенко, занимающий пост заместителя председателя Правительства РФ, рассказал о том, что список услуг, предоставляемых на популярном портале, планируется расширить с помощью трех суперсервисов.

В частности, предполагается добавить сервис «Трудовая миграция онлайн», который обеспечит электронное прохождение всех этапов трудоустройства от поиска вакансий до заключения трудового договора. Также будет добавлен сервис «Безбумажные перевозки грузов и пассажиров», где можно будет создавать накладные и другие сопроводительные документы в цифровом формате. Добавится и сервис «Цифровое строительство».

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