Портал Госуслуг пополнится тремя новыми сервисами

Дмитрий Чернышенко, занимающий пост заместителя председателя Правительства РФ, рассказал о том, что список услуг, предоставляемых на популярном портале, планируется расширить с помощью трех суперсервисов.

В частности, предполагается добавить сервис «Трудовая миграция онлайн», который обеспечит электронное прохождение всех этапов трудоустройства от поиска вакансий до заключения трудового договора. Также будет добавлен сервис «Безбумажные перевозки грузов и пассажиров», где можно будет создавать накладные и другие сопроводительные документы в цифровом формате. Добавится и сервис «Цифровое строительство».

Rusfact.com