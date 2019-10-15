Бывший супруг Пугачевой рассказал, как за ней охотился серийный маньяк



Серийный маньяк преследовал примадонну российской сцены Аллу Пугачеву. Об этом рассказал второй супруг певицы Александр Стефанович.

По его словам, за Пугачевой охотился некто по фамилии Нагиев. Как выяснилось, этот мужчина совершил несколько убийств. Стефанович рассказал, что однажды нашел в почтовом ящике письмо от маньяка, адресованное Пугачевой. В нем преступник заявлял певице, что та «недостойна жить».

«Там были такие слова: «Ты недостойна жить на этом свете, потому что танцуешь голая на столе. Ты должна к 12 часам прийти на Главпочтамт», — рассказал Александр Стефанович в эфире программы «Звезды сошлись» на телеканале НТВ.

Режиссер добавил, что отправился на опасную встречу вместе с группой захвата. Сотрудники правоохранительных органов задержали преступника. Как стало известно позже, этот мужчина убил двух проводниц и еще двух женщин в поезде, а тела выбросил в окно. Выяснилось, что серийный маньяк был нацелен именно на убийство Аллы Пугачевой, однако выместил свою агрессию на четырех других женщинах.

«Свою агрессию он выразил на этих женщинах, потому что не мог добраться до Аллы. В 1981 году его расстреляли», — рассказал Стефанович.

Ранее в Сети появилась единственная сохранившаяся фотография со свадьбы Аллы Пугачевой и артиста цирка Миколаса Орбакаса. Орбакас был первым супругом примадонны.



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