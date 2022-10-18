Треть россиян имеют дополнительный заработок помимо основного

Russf Окт 18, 2022 Интересное

Результаты опроса, проведенного специалистами Института общественных наук РАНХиГС, показали, что 33,2% россиян имеют подработку. Примечательно, что характер дополнительного заработка у граждан разный.

Так, 10,9% опрошенных пояснили, что помимо основной работы имеют постоянную подработку, приносящую им дополнительный доход. 7,7% респондентов уточнили, что подрабатывают только несколько раз в месяц. Максимальная группа – 14,6% — имеет более редкую подработку. Эти участники опроса сообщили о подработке несколько раз в год.

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