В Интернете появились фото обезображенного пластикой лица Веры Алентовой



В Сети появились фотографии российской актрисы Веры Алентовой, на которых видны печальные последствия пластических операций.

Лицо актрисы крупным планом попало в объектив на торжественном открытии мемориальной доски в честь советского и российского актера Алексея Баталова, который скончался летом 2017 года.

На церемонию, которая была организована возле дома на набережной, где много лет жил и работал народный артист, почтить память звезды советского кино пришли его родные, близкие и коллеги. В числе последних был известный актер и кинорежиссер Владимир Меньшов с супругой Верой Алентовой.

Актриса известна давней любовью к пластической хирургии. По некоторым данным, она начала прибегать к помощи врачей еще в конце 90-х. Однако фотографии с недавней церемонии показали, что мера по сохранению молодости оказалась временной и привела, возможно, к худшему результату, чем если бы артистка позволила себе естественную старость.

На открытии мемориала Алентову было сложно узнать. На фото с мероприятия, сделанном крупным планом, видно, что лицо 77-летней артистки обезображено. На коже заметны бугорки, она надута неестественным образом, уголки губ сильно опущены.

Пользователи Instagram сразу отметили отнюдь не позитивные перемены в лице актрисы, вызванные пластикой.

«Бедная женщина... Кто ее так изуродовал? Вроде деньги есть. Неужели не могли найти хорошего врача?» — задалась вопросом agama_rena.

«В ее ли возрасте делать пластику», — заключил pa.vel6190.

Как отмечает «МК», сама Алентова никогда не комментировала сплетни о подобных процедурах и делилась с поклонниками другими способами сохранения молодости. Например, она говорила, что женщине следует сохранять вес и не набирать килограммы к пенсии.

«Нужно весить столько, сколько ты весил в 20 лет», — сказала однажды артистка.



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