Канделаки призналась, что подарит на рождение дочери Симоньян

Главный редактор RT Маргарита Симоньян и ее муж режиссер Тигран Кеосаян стали родителями в третий раз. У супругов родилась дочка. Телеведущая Тина Канделаки отреагировала на это радостное событие на своей странице в Instagram.
Канделаки является близкой подругой Симоньян, и как только она узнала об этом счастливом событии, сразу же опубликовала в своем Instagram несколько сторис с поздравлениями. На видео также можно увидеть коробку от детской коляски, которую Канделаки приготовила в подарок для новорожденной.
«Родной, любимый человек сегодня стал мамой. Марго джан, куда отвозить коляску? Я так ждала, когда ты родишь, ты не представляешь. Люблю тебя», — высказалась телеведущая.
В своем микроблоге Канделаки рассказала, что Симоньян своим примером доказывает, что женщина может быть как железной леди на работе, так и прекрасной и доброй мамой дома.
Ранее Маргарита Симоньян опубликовала в своем Twitter сообщение о том, что у них с мужем родилась дочка.
Поздравлений было настолько много, что спустя несколько часов Симоньян опубликовала еще один твит, в котором поблагодарила всех за поздравления.
Еще из этой рубрики: