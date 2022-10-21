В Дании дали прогноз по ремонту «Северного потока»

По словам датского инженера Стена Уссинга, поврежденный газопровод «Северный поток» можно отремонтировать в течение нескольких месяцев. Специалист изучил снимки повреждений, предоставленные Швецией, и на основании этого сделал свои выводы. Инженер считает, что достаточно приподнять часть газопровода над морским дном и приварить новый кусок трубы.

Уссинг уверен, что за счет небольшого содержания кислорода в водной среде коррозия металла, из которого сделан газопровод, не будет быстрой. Инженер пояснил, что после сварочных работ нужно будет промыть и просушить участок, после чего газопровод будет готов к эксплуатации.

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