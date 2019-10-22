Стала известна стоимость новой квартиры Бузовой в Москве



Стало известно во сколько обошлась Ольге Бузова ее новая квартира, которую певица приобрела в Москве. Как сообщает издание Super, апартаменты площадью в 200 квадратных метров на Мосфильмовской улице артистка приобрела за 120 млн рублей.

Примечательно, что буквально на днях в СМИ появилась информация о закрытии двух московских ресторанах Бузовой. Впрочем, представитель певицы данную информацию опроверг.

Отметим, что Ольга Бузова прославилась благодаря реалити-шоу «Дом-2», где она была ведущей. Со временем девушка решила переключиться на музыкальную карьеру и с тех пор регулярно устраивает гастроли и выпускает клипы.

Эта сторона творческой жизни Бузовой пришлась по душе далеко не всем фанатам, однако сама певица спокойно относится к критике в свой адрес. По ее словам, главное для артиста — вызывать эмоции у публики, поэтому она благодарна всем хейтерам за реакцию на свои песни.

Недавно Бузова вместе с резидентом Comedy Club Тимуром Батрудиновым начала новое шоу «План Б», которое стартовало на телеканале ТНТ 13 октября. Ольга и Тимур будут пытаться строить отношения друг с другом, а также другими участниками шоу. В финале шоу, если Бузова и Батрутдинов не смогут найти себе пару, то им самим придется составить любовный союз.

Ранее Бузова пыталась найти своего избранника с помощью проекта «Замуж за Бузову», однако победитель шоу Денис Лебедев обманул звезду. О том, что ей пришлось пережить, Ольга поведала в программе Ксении Собчак «Осторожно, Собчак!».



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