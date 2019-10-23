Волочкова решила оправдаться за поцелуй с Эдгардом Запашным



Российская балерина Анастасия Волочкова прокомментировала слухи о своем романе с дрессировщиком, директором Большого Московского государственного цирка Эдгардом Запашным. Артистка высказалась по поводу поцелуя, который и стал причиной пересудов в прессе.

Не так давно журналисты застали Волочкову и Запашного вместе. После этого появились предположения, что тайным возлюбленным балерины может быть именно Запашный, который состоит в гражданском браке. Анастасия Волочкова оправдалась за поцелуй с дрессировщиком.

«От Эдгарда Запашного исходит сексуальная энергия. Там что, был поцелуй, как у Собчак с мужем на свадьбе? Я человек эмоциональный, дружелюбный. Мы познакомилась с Эдгардом больше десяти лет назад. Он мне помогал по жизни», — сказала Анастасия Волочкова в эфире программы «Ты не поверишь!»

Балерина напомнила, что у нее есть любимый человек, и добавила, что просыпается с ним «в одной постели». Она опровергла слухи о романе с Эдгардом Запашным.

«Никакого романа с Запашным у меня нет. Давайте я сейчас вас поцелую. И сразу скажут, что у нас роман», — сказала Волочкова журналисту.

Напомним, балерина в социальной сети Instagram делится с поклонниками впечатлениями о щедром возлюбленном, который дарит ей цветы и подарки. Волочкова как-то обмолвилась, что в этом году она выйдет замуж. Однако не так давно 43-летняя артистка намекнула, что брака может и не быть.



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