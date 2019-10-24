Дочь Заворотнюк после длительного отсутствия разместила новое фото в Instagram

24.10.2019 Автор: Рубрика: Шоубизнес Отзывов нет »

Дочь Заворотнюк после длительного отсутствия разместила новое фото в Instagram
Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк 23-летняя Анна опубликовала в Instagram новое фото после долгого отсутствия.

Похоже, девушка решила уделить внимание развитию собственного бренда D8 Moscow, под которым продаются авторская одежда и аксессуары, придуманные самой Анной и ее подругами.

Она выложила в социальную сеть снимок, на котором стоит у обычной кирпичной стены в белой блузе и клетчатом жакете, при этом на одежде она разместила отметку аккаунта бренда. Как правило, подобным образом в Instagram демонстрируют свои товары различные шоу-румы и небольшие магазины.

Кроме того, в Stories она опубликовала информацию для дизайнеров.

«Дорогие дизайнеры, у нас осталось одно свободное место для аренды в нашем шоу-руме на Малой Бронной, просьба обращаться в Direct», — написала она.

Вероятно, девушка открыта для деловых предложений и готова уделять внимание своему бизнесу. Юная бизнес-леди ограничила возможность комментирования фото.

В последнее время Анна Заворотнюк редко публикует в соцсетях новые снимки, поскольку к ней приковано повышенное внимание со стороны журналистов и обычных пользователей.

Напомним, этим летом появились слухи о возможном заболевании актрисы, звезды телесериала «Моя прекрасная няня» Анастасии Заворотнюк. Причиной их возникновения стало редкое появление артистки на публике. По данным СМИ, у звезды сериала «Моя прекрасная няня» якобы диагностирована четвертая стадия рака мозга.

Родные артистки долгое время никак не комментировали слухи о лечении и невольно спровоцировали большое количество домыслов и предположений вокруг состояния здоровья звезды. Только на прошлой неделе представители Заворотнюк дали официальный комментарий о здоровье актрисы, в размещенном в соцсетях заявлении подтверждается, что она действительно проходит лечение. Однако представители артистки опровергли появившуюся в СМИ информацию о том, что она якобы находилась в коме или была подключена к аппарату искусственной вентиляции легких.

В свою очередь россияне устали от многочисленных слухов о болезни актрисы и предположили, что все происходящее является пиар-кампанией.

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