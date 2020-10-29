Андрей Турчак рассказал Тине Канделаки на RTVI об «унылом голосовании» и возможна ли Россия без Путина

Основной риск для «Единой России» - это сама «Единая Россия». Такой мыслью с ведущей программы «Специальный гость» на международном канале RTVI Тиной Канделаки поделился первый вице-спикер Совета Федерации, секретарь Генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак, пишет RTVI .

По его словам, партия должна изменяться изнутри и обновляться. При этом, подчеркнул он, «Единая Россия» уже на 50% обновилась. Однако он не согласился с трактовкой ведущей, что партия таким образом «омолодилась».

«Новые - это не только молодые. 50% избранных депутатов в рамках электорального цикла 2020 года - это новые кандидаты. Это самые разные люди, представители различных профессий: врачи, учителя, предприниматели, которым идеологически близка модель «Единой России», - пояснил Андрей Турчак.

На вопрос ведущей, чем отличаются неравнодушные к судьбе страны люди от неравнодушных людей – членов партии «Единая Россия», Андрей Турчак ответил: «Мы - партия Путинского большинства, мы - партия президента, он нас создавал, поэтому мы - опора власти».

- Получается, нет Путина – нет «Единой России»? – спросила Тина Канделаки.

- Нет Путина - нет России, - ответил Андрей Турчак.

«Для партии «Единая Россия» победа на выборах не является самоцелью, победа нужна для того, чтобы обеспечить на федеральном и региональном уровнях устойчивое большинство, чтобы страна развивалась, чтобы принимался бюджет, чтобы регионы не жили по 1/12 (как они жили в 90-е годы), чтобы реализовывались нацпроекты, чтобы страна развивалась... Для этого нужна стабильность, стабильность в данном случае синоним застоя, а как фактор обеспечивающий дальнейшее развитие страны», - добавил Андрей Турчак.

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