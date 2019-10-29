Наследница экс-солиста «Иванушек» обвинила в его смерти бывшую супругу

29.10.2019 Автор: Рубрика: Шоубизнес Отзывов нет »

Наследница экс-солиста «Иванушек» обвинила в его смерти бывшую супругу
Племянница певца Олега Яковлева, бывшего солиста группы «Иванушки International», обвинила в смерти артиста его экс-супругу.

Родственница артиста Татьяна Яковлева сообщила, что певец скончался по вине Александры Куцевол. Именно она приняла решение отключить исполнителя от аппарата искусственной вентиляции легких, пишет «Дни.ру».

Племянница известного певца рассказала о случившемся в одном из телешоу. Татьяна подчеркнула, что медики не проинформировали ее о госпитализации тяжелобольного Яковлева. По словам родственницы артиста, Куцевол пришла в больницу, представилась гражданской женой певца и дала разрешение отключить экс-вокалиста «Иванушек» от аппарата ИВЛ.

При этом Татьяна Яковлева не стала предъявлять доказательства своих слов. Участники телешоу предположили, что девушка пытается очернить Куцевол, так как рассчитывает на наследство умершего певца.

Олег Яковлев умер 29 июня 2017 года в одной из московских клиник от двустороннего воспаления легких. Певцу было 47 лет.

Исполнитель оставил завещание, согласно которому все его имущество досталось племяннице Татьяне Яковлевой и другу Роману Радову. Гражданская жена артиста Александра Куцевол неоднократно пыталась оспорить завещание бывшего мужа в суде, но безрезультатно.

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