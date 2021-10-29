Россияне ждут ноябрьских распродаж

Ноябрь — это месяц, когда большинство населения России начинает планировать новогодние траты, продумывая, что поставить на праздничный стол и что подарить своим близким. Именно в это время популярные ритейлы зачастую устраивают распродажи, стремясь привлечь внимание покупателя обширным ассортиментом, низкими ценами и яркой рекламой.

Как сообщает ytro.news, многие россияне ждут распродаж в крупных магазинах, в том числе и в Fix Price. Люди надеются значительно сэкономить, сделав покупки именно в распродажные дни. На основании различных данных, статистики даже смогли подсчитать, что 39% населения нашей страны откладывают деньги специально для распродаж. При этом 17% россиян ждут «Черную пятницу», которая традиционно проходит на многих торговых площадках в последнюю пятницу ноября и славится большими скидками на товары.

Эксперты считают, что люди стали более чувствительны к ценам на товары, и связывают эту ситуацию с влиянием кризиса. Сергей Ломакин — сооснователь сети Fix Price – говорит о том, что многие покупатели готовы изменить любимому и привычному бренду, если его конкурент предлагает более низкую цену. Статистические данные подтверждают его слова — согласно ним около 80% населения при выборе места покупки в первую очередь сравнивают цену на необходимый товар.

Помимо прочего, в этом году, как и в прошлом, ситуация осложняется еще и пандемией, которая влияет в том числе на покупательскую способность граждан. Так, например, средний чек на покупку одежды в 2020 году уменьшился почти на 20%, а на косметику и парфюмерию — на 4%. Такие данные приводит ytro.news.

Но влияние коронавируса на желание делать покупки оценивается экспертами по-разному. Например, Ломакин считает, что пандемия наоборот делает праздники ярче, а их ожидание интереснее. По его мнению, покупки для людей становятся не просто способом удовлетворения необходимых потребностей, а целым аттракционом в поиске уникальных вещей. Кроме того, поход в магазин люди стали воспринимать как возможность развеяться и сменить обстановку, насытившись новыми впечатлениями.

Также стоит отметить, что несмотря на развитие онлайн-магазинов, многие люди предпочитают традиционные торговые точки у дома, где можно купить нужный товар без ожидания. Кроме того, продавцы часто привлекают покупателей различными программами, когда за покупку можно получить приятный бонус или кешбэк. Все эти аспекты формируют у продавцов надежду на то, что нынешний сезон распродаж будет удачным и прибыльным.

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