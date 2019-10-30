Бузовой порекомендовали тренировать язык



Проблемы с речью о поющей ведущей давно стали притчей во языцех. Преподаватель по сценической речи Александр Высоцкий рассказал, как Ольга Бузова может исправить ситуацию.

Эксперт констатировал, что у телезвезды явно есть трудности с произношением. По его словам, судя по дыханию во время разговора, у Ольги Бузовой не стояло задачи о постановке голоса и проработке регистров для речи.

"Также вдохи при разговоре идут в основном через рот, что говорит о непроработанном распределении воздуха в легких. Возможно, потому что она обучалась вокалу", – цитирует специалиста Teleprogramma.pro. Кроме того, Высоцкий отметил, что у ведущей "Дома-2" есть небольшая проблема со звуком "С". Причины он видит в не исправленном в детстве неправильном прикусе, ношении брекетов или удалении зубов мудрости.

Кроме того, эксперт по речи заявил, что неправильное и сложное произношение звука "С" у Ольги Бузовой может быть симптомом "вялости языка". Высоцкий отметил, что данный дефект устраняется тренировками специальными упражнениями, такими как гимнастика языка, усиленная артикуляция и дыхательная гимнастика.

"Главное, чтобы все упражнения давались и первое время проходили в присутствии опытного преподавателя, а не брались из интернета", – добавил специалист. По его словам, такие упражнения при неправильном подходе могут лишь ухудшить ситуацию.

Напомним, ранее фильм с Анджелиной Джоли "Малефисента" превратил Ольгу Бузову в мем. Певица дважды попыталась произнести название картины, на которой побывала в кинотеатре, и оба раза у нее это не получилось правильно. "День закончился походом в кино. Малефестино смотрели. Очень классный фильм — советую", – поделилась Ольга Бузова.



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