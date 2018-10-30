Муцениеце разоткровенничалась о причинах развода с Прилучным

30.10.2018 Автор: Рубрика: Шоубизнес Отзывов нет »

Муцениеце разоткровенничалась о причинах развода с Прилучным
Агата Муцениеце откровенно поведала о скандале, в который попала ее семья прошлым летом. Артистка призналась, что у нее были вопросы к мужу Павлу Прилучному.

"Оглядываясь на ситуацию, я думаю, что просто что-то накопилось, претензии к друг другу накопились и в какой-то момент мы взорвались", – сказала Агата.

Артисты смогли вовремя одуматься и найти выход из кризиса. "Мы решили, что если есть какие-то претензии, то нужно сразу говорить об этом, а не копить в себе. Это как цепная реакция. Одно несет за собой другое, вы утяжеляете ситуацию. А когда ты сразу проговорил – это совсем другое дело", – отметила Муцениеце.

По словам Агаты, о разводе не было и речи. "Кто первый пришел на примирение? Да никто. Мы встретились через пять дней разрыва, и я поняла, что мне все равно, я не могу жить без этого человека", – цитирует PeopleTalk актрису.

Напомним, популярные актеры Агата Муцениеце и Павел Прилучный расписались 19 июля 2011 года втайне от широкой публики и журналистов. В январе 2013-го у них родился сын Тимофей, а в марте 2016-го – дочь Мия.

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