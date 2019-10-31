Актриса Лидия Вележева задержала вылет, устроив дебош в самолете

Пассажирка самолета, который должен был отправиться из столичного аэропрта Шереметьево в Тель-Авив устроила дебош на его борту.
Об этом в среду передает ТАСС со ссылкой на управление на транспорте МВД России по ЦФО.
"Самолет, который должен был отправиться из Шереметьево в Тель-Авив, не смог вылететь", - сообщила собеседница агентства. Уточняя, что произошло это по причине устроенного одной из пассажирок рейса дебоша. Детали которого не конкретизированы.
Вылет был задержан на два часа, после чего дебоширку сняли с рейса.
Источник агентства в правоохранительных органах добавил, что речь идет об актрисе Лидии Вележевой.
Лидии Вележевой 53 года. Родилась в 1966 году в Киеве. Советская, российская актриса театра, кино и дубляжа, телеведущая, общественный и политический деятель, заслуженная артистка Российской Федерации. Муж - актер Алексей Гуськов.
Экранный дебют - начало восьмидесятых. Известна по фильма и сериалам "Вечера на Хуторе близ Диканьки", "Государственная граница", "Умирать не страшно", "Волкодав" (1991 года), "Будулай, которого не ждут", "Воровка", "Убойная сила", по "Идиоту" Бортко (Настасья Филипповна).
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