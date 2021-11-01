Дефицит рабочих на стройках Москвы составляет 40%

Вице-мэр Москвы Андрей Бочкарев сообщил, что на данный момент на стройках столицы ощущается значительная нехватка трудящихся. По его словам, дефицит имеет место как среди рабочих, так и среди инженеров. Бочкарев оценил дефицит ресурса в 80000 человек, что составляет около 40%.

По мнению вице-мэра, нехватка рабочих рук связана с высокими темпами строительства в Москве. Также он отметил, что высока доля иностранных рабочих, которую необходимо уменьшать. Своим коллегам Бочкарев поставил задачу разработать план, в соответствии с которым строительство в Москве сможет обойтись без иностранной рабочей силы.

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