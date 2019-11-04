Ольга Орлова отреагировала на слухи о беременности от женатого мужчины



Певица и телеведущая Ольга Орлова прокомментировала сообщения в ряде светских СМИ о том, что она якобы поссорилась с коллегой Ксенией Бородиной из-за своего нового бойфренда. По слухам, Орлова якобы закрутила роман с женатым мужчиной, а Бородина осудила это ее решение.

В соцсети бывшая солистка "Блестящих" опубликовала пост, в котором призвала журналистов перестать выдумывать про нее сплетни.

"Я ни с кем не ссорилась! Я не беременна! Я не завожу и не заводила отношений с женатыми мужчинами!" - пишет артистка.

Она пожелала читателям таблоидов быть мудрыми и не верить всему, что пишут, а себе - научиться не обращать внимания на слухи.



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