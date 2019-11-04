Роза Сябитова рассказала, почему в России много «дур»



Ведущая шоу «Давай поженимся» и владелица агентства знакомств Роза Сябитова ответила на вопрос подписчика в социальной сети Instagram о судьбе «избивавшего» ее экс-супруга.

Как отметила Сябитова, бывший супруг женился еще раз, из-за чего Сябитова раскритиковала некоторых россиянок. Она заявила, что в стране живет «много дур».

«Не поверите, он еще раз женился. В России много дур!» — написала телевизионная ведущая.

Кроме того, Сябитова ответила на комментарий еще одной участницы дискуссии, которая обратила внимание на то, что она «сама не может найти себе вторую половинку, но учит остальных». Как объяснила «главная сваха страны», она не должна выходить замуж.

«Это издержки профессии», — объяснила она.

В течение трех лет Сябитова состояла в браке с продюсером Юрием Андреевым, который, по словам телеведущей, регулярно ее «избивал».

Ранее Сябитова отреагировала на новое телевизионное шоу о любви и поиске второй половины «План Б», ключевыми героями которого стали ведущая скандальной телестройки «Дом-2» Ольга Бузова и шоумен и комик Тимур Батрутдинов.

Сябитова в беседе с корреспондентом Nation News рассказала, что не одобряет такие «показные» отношения, на которые идут Бузова и Батрутдинов, участвуя в новом проекте.



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