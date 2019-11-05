Актриса из сериала «Папины дочки» изменилась до неузнаваемости



Актриса Мирослава Карпович, известная многим по сериалу «Папины дочки», опубликовала в Instagram новые снимки, которые удивили фанатов.

Карпович стала наиболее известной после роли 16-летней модницы Маши в популярном российском ситкоме. Тогда комедийный сериал о жизни отца с пятью дочерьми смотрела вся страна. Однако в 2013 году проект был закрыт. С тех пор со многими его участниками произошли заметные изменения.

Они коснулись и Мирославы Карпович, которая во время исполнения роли Маши во многом была схожа со своей героиней — любила быть яркой, носить аксессуары, делать довольно заметный макияж.

Сейчас актриса изменилась до неузнаваемости, стала очень естественной. Она активно ведет блог в Instagram, по которому можно увидеть перемены в ней.

Несмотря на сравнительно небольшое для знаменитости число подписчиков, которых у актрисы 212 тыс., она постоянно делится с фанатами событиями из жизни. Недавно артистка начала публиковать снимки с отдыха на Мальдивах, куда улетела вместе со своим супругом.

На фото из отпуска звезда предстала с естественными русыми волосами и без макияжа. У актрисы как будто изменились черты лица. Кто-то из поклонников даже решил, что Карпович решилась немного подкорректировать свою внешность с помощью услуг пластических хирургов.

«Как здорово мечтать, а потом держать свою мечту в ладошках, погружаться в нее, плескаться, наслаждаться, восторгаться и осознавать, что это не сон! Мальдивы оказались настоящим раем на Земле», — написала она рядом с одним из снимков.

Фанаты оставили в комментариях много комплиментов актрисе. Особого внимания удостоились ее ярко-зеленые глаза.

«Мирослава вы выглядите просто отлично, а глаза как у ведуньи (как говорил дядя Миша Задорнов, «ведунья — это женщина, знающая силы и законы природы…» — написал olezhka020.

«Какиеее глазищаааа!!» — также заметила asya13.

«Тону в глазах», — написала sasha_2424_.

Одна из фанаток поделилась, что как раз сейчас в шестой раз пересматривает ситком.

Пользователи отметили, что отдых артистке «к лицу» и пожелали хороших каникул.

Ранее в Сети появилась информация о том, что другая актриса «Папиных дочек» — Катя Старшова, сыгравшая роль младшей из сестер, Полины (Пуговки), может быть беременна. 28 октября актриса отметила совершеннолетие, а позднее опубликовала романтичное фото с бойфрендом, которое натолкнуло некоторых фанатов на мысли об интересном положении юной звезды, написал «Пятый канал».



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