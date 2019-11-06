«Неадекватная» МакSим разочаровала фанатов на концерте в Казани



Поклонники разочаровались певицей МакSим, которая дала в субботу концерт в Казани. Поводом для недовольств публики стало якобы неадекватное поведение звезды на сцене.

На просторах Интернета появились сообщения, что 36-летняя артистка вела себя очень странно во время своего выступления в Казани. В Instagram-аккаунте Аdmin_anshlak появилась видеозапись с концерта исполнительницы, у которой, по словам подписчика группы, «пустой взгляд, тупые движения рукой и миллион запинок».

Интернет–пользователи обрушились с критикой на популярную певицу. Некоторые высказали мнение, что у МакSим проблемы с алкоголем.

«Жалко ее. Алкашка никого до добра не доводит», — написал sweet_bittersweet.

«Встретила в гримерке Билана с коньячком самарским», — сказала marina_foxy, вспомнив о скандале вокруг концерта 37-летнего артиста в Самаре.

«Опухшая какая-то с виду», — добавил black_diamond_best.

Другие пользователи Сети отметили, что любимица публики ведет себя весьма спокойно.

«У нас два года назад так же было. Амеба просто», — раскритиковал звезду anny.ledger.

«Пугачева в свой семедесятник энергичнее в тысячу раз», — подчеркнул arxitanja1412.

«Может быть, она думает, что она Ваенга?» — предположила irenepavlyukova.



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