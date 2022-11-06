Вклад в банке может повлиять на назначение социальных пособий

Юристы напомнили россиянам о том, каким образом начисляются различные социальные пособия и выплаты. По словам специалистов, государство осуществляет материальную поддержку граждан, чей доход не превышает прожиточного минимума. При расчёте выплат учитываются различные доходы нуждающихся россиян, в том числе вклады в банках.

Эксперты считают, что наличие крупной суммы на депозите может стать причиной отказа в начислении выплат. Кроме того, превышение некоторого лимита суммы вклада может повлечь требование возврата ранее полученных пособий.

Rusfact.com