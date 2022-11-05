Стилисты назвали расчески, вредные для волос

Russf Ноя 5, 2022 Интересное

По словам экспертов в сфере бьют-индустрии, не все расчески полезны для волос и кожи головы. Стилисты не рекомендуют выбирать расчески с металлическими и пластиковыми жёсткими зубьями. В данном случае речь идет о некачественном пластике. Специалисты уверены, что такие инструменты для волос могут повредить коже головы и самой структуре волоса.

Также не рекомендуется использовать деревянные расчески, несмотря на экологичность материала. Эксперты советуют отдать предпочтение расчёскам с мягкими зубьями. По их словам, такой инструмент расчешет волосы и распутает их, не повредив.

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