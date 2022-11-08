Росстат отчитался о динамике доходов россиян

Russf Ноя 8, 2022 Интересное

Специалисты Росстата обнародовали данные о доходах россиян за сентябрь-октябрь текущего года. Согласно предоставленной информации, отчетливо вырисовывается картина значительного снижения доходов россиян. Речь идет о зарегистрированных доходах. Эксперты также отмечают, что в то же время имеет место некоторое повышение теневых доходов россиян.

По словам специалистов, причиной снижения доходов является влияние частичной мобилизации. Также существенное значение имеет сокращение фонда оплаты труда. В целом за третий квартал текущего года доходы граждан России упали на 2,4%. Положительную динамику внес рост доходов от предпринимательства.

Rusfact.com

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