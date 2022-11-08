Турецкий политик прокомментировал мировую проблему с зерном

Russf Ноя 8, 2022 Интересное

Представитель турецкой партии «Родина» Ченгиз Чакыр поделился своим мнением относительно зерновой проблемы, которая имеет место в настоящее время. По его мнению, ряд бедных стран не получает зерно, которое им предназначается.

В частности, зерно через Черное море направляется в страны, которые в нем нуждаются. По словам Чакыра, таких государств около 50 в Северной Африке и Западной и Центральной Азии. Некоторые из этих стран, такие как Ливан и Йемен, зависят от поставляемого зерна на 80-100%.

Однако зерно остается в более богатых европейских государствах. При этом излишки зерна хранятся на европейских складах, считает Чакыр.

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