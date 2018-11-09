Беременная Бледанс подвергла себя опасности

09.11.2018 Автор: Рубрика: Шоубизнес Отзывов нет »

Беременная Бледанс подвергла себя опасности
Эвелина Бледанс снова заставила фанатов усомниться в своем интересном положении. Актриса исполняет трюки, которые беременным женщинам категорически противопоказаны.

Эвелина Бледанс поражает подписчиков в соцсетях своей неуемной активностью. Это наводит поклонников на определенные размышления – в частности, позволено ли будущей маме выполнять довольно сложные физические упражнения.

Последний рискованный трюк Бледанс камера запечатлела во время прогулки актрисы по пляжу в Евпатории. Эвелина непринужденно закинула ноги за голову. Физическая форма у артистки, конечно, отличная, но вот как это отразится на ребенке – задаются вопросом комментаторы.

Некоторые высказались более категорично, заявив, что никакой беременности у Эвелины и не было. "А вы точно беременны?", "Быть может, заявление о том, что Эвелина станет мамой, было частью шоу?" - написали пользователи.

Такие сомнения высказываются не впервые. Некоторые СМИ ранее сообщили, что у Бледанс якобы контракт с программой Андрея Малахова "Прямой эфир". Три месяца назад 49-летняя актриса решила снова стать матерью, для чего прошла процедуру экстракорпорального оплодотворения. Это стало темой программы, процесс транслировали в прямом эфире. Поклонники радовались за Бледанс, когда стало известно, что ЭКО прошло успешно и она ждет малыша.

Однако теперь высказываются предположения, что сюжет был постановочным, а артистка скоро объявит, что беременность была неудачной. Сама Эвелина Бледанс эти слухи не комментирует, пишет "Комсомольская правда".

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