Московский скоростной диаметр станет платным

Со 2 января следующего года планируется изменение порядка пользования Московским скоростным диаметром. Проезд по нему останется бесплатным только для жителей Москвы и Московской области. Транзитные же автомобили будут оплачивать проезд в размере 950 рублей.

Предполагается, что контроль за исполнением нововведения будет производиться с помощью камер фото-/видеофиксации, которые будут отслеживать автомобили с номерами других регионов. Введение платы за проезд, как ожидается, разгрузит магистраль для свободного передвижения москвичей.

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