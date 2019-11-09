Венсан Кассель по-русски признался в любви жене

09.11.2019 Автор: Рубрика: Шоубизнес Отзывов нет »

Венсан Кассель по-русски признался в любви женеФранцузский актер Венсан Кассель на русском языке объяснился в любви своей жене модели Тине Кунаки.

Это произошло после того, как она опубликовала в Instagram обложку номера журнала ELLE Russia со своей фотографией.

«Я люблю тебя, детка!» — написал Кассель в комментариях. Его сообщение сразу набрало почти 500 лайков.

Пользователи из России стали признаваться в любви звездной паре и просить их приехать в страну.

Венсан Кассель и Тина Кунаки вместе с 2016 года. Актер старше супруги на 30 лет. В апреле у пары родилась дочь Амазони.

В 2013 году Кассель расстался с итальянской актрисой Моникой Белуччи, в браке с которой он стал отцом двоих дочерей.

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