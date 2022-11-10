Суперкомпьютер определил дату гибели человечества

Russf Ноя 10, 2022 Интересное

Компьютер World One может спрогнозировать определенные события в жизни человечества. Его предсказания основываются на глубоком анализе множества факторов, в частности показателей смертности и рождаемости. Также он анализирует экологические факторы, такие как степень загрязненности окружающей среды. На основе этих данных суперкомпьютер выводит свои закономерности.

По словам специалистов, некоторые прогнозы машины уже оправдались. В настоящее время компьютер спрогнозировал дату вымирания человечества. Он считает, что все люди исчезнут к 2050-му году.

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